Confirman Lesión de Isaac del Toro ¿Podrá Continuar en la Vuelta al País Vasco 2026?

El mexicano Isaac del Toro del equipo UAE-TeamEmirates se vio forzado a retirarse de la carrera Itzulia durante la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco 2026. El oriundo de Ensenada, Baja California, sufrió una caída que además de hacerle abandonar la carrera, terminó provocándole una lesión. Te decimos qué le pasó.

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Isaac del Toro sufrió una dura caída a 81 km de la línea de meta de la tercera etapa, junto a otros 5 corredores. Al levantarse del suelo fue atendido por el director del equipo en la carretera, quien comprobó que el mexicano tenía afectado el costado derecho. Hoy, miércoles 8 de abril, el equipo médico de UAE-Team Emirates ha confirmado la gravedad de la lesión para el mexicano.

A través de un comunicado, se dio a conocer que el 'Torito' "tiene una rotura en el músculo del muslo derecho, y varias abrasiones relacionadas. Se someterá a más exámenes como precaución bajo la supervisión del personal médico del equipo", fueron las palabras del doctor Adrian Rotunno, Director Médico del equipo.

¿Isaac del Toro podrá seguir corriendo en la Vuelta al País Vasco 2026?

Lamentablemente Isaac del Toro no podrá seguir en la Vuelta al País Vasco 2026, pues de acuerdo con el reporte médico el mexicano aún debe ser sometido a más exámenes para determinar cuánto tiempo tardará su recuperación.

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DB