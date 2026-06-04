¿Quién Es Guillermo Almada, Nuevo DT del América tras Salida de Jardine?

Guillermo Almada es el nuevo director técnico del Club América tras alcanzar un acuerdo de palabra con la directiva azulcrema para tomar el lugar del brasileño André Jardine; en N+ te presentamos su perfil.

El estratega de origen uruguayo volverá al futbol mexicano luego de su paso por el balompié español.

Perfil y estilo de juego

Jorge Guillermo Almada Alves nació en Montevideo, Uruguay, el 18 de junio de 1969. Tiene experiencia como exfutbolista al desempeñarse como mediocampista.

En su faceta como entrenador, su perfil se centra en un estilo ofensivo:

Así es el estilo de juego de Guillermo Almada

Propone un juego vertical

Alta intensidad física y presión alta.

Gusto por las fuerzas básica

En el estilo de Guillermo Almada, destaca por consolidar de manera exitosa a futbolistas jóvenes procedentes de las fuerzas básicas de los equipos donde ha colaborado.

Esta es la formación predilecta de Guillermo Almada

Usa de forma habitual el parado táctico 4-2-3-1.

Trayectoria de Guillermo Almada como entrenador

Guillermo Almada ha dirigido a equipos como River Plate, Barcelona de Ecuador, Santos Laguna, Pachuca y clubes en España .

Destaca por ser campeón de liga en Ecuador (2016) y México (2022), además de ganar la Copa de Campeones de la Concacaf (2024) y sumar 302 victorias en 656 partidos oficiales con un 54.42% de efectividad.

¿Almada llega al América en 2026?

Gibrán Araige, reportero de TUDN, informó que la directiva americanista ya entabló pláticas con Guillermo Almada, exentrenador de Pachuca, Real Valladolid y Real Oviedo, para que se convierta en el nuevo entrenador de las Águilas. El estratega uruguayo cuenta con una amplia experiencia en el futbol mexicano, en donde ya ha logrado salir campeón.

André Jardine, DT más ganador en la historia del América

El brasileño André Jardine dejó este miércoles 3 de junio de 2026 de ser el entrenador del América, club al que llegó en 2023 y con el que conquistó tres títulos de Liga, uno de Campeón de Campeones y una Supercopa; esta es la radiografía del director técnico más ganador en la historia de las Águilas del América.

"El Club América informa que, después de diversas reuniones con André Jardine, el equipo y el estratega acordaron dar por concluida la etapa de André y de su cuerpo técnico al frente de las Águilas", escribió el conjunto de la capital del país.

Jardine llegó al América en junio de 2023 y condujo al equipo a los títulos del Apertura 2023, el Clausura 2024 y el Apertura 2024, éxitos que encumbraron a la entidad crema en el palmarés de campeones con 16.

"El equipo reconoce la dedicación, el compromiso y el trabajo desarrollado por André en la consecución de múltiples éxitos que quedarán marcados en la historia del América, reafirmando su posición como el equipo más ganador de México y ubicando a André como el entrenador más triunfador del equipo, con seis títulos en sus primeros 100 partidos", destacó el comunicado de las Águilas.

El estratega, que llevó a Brasil a obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, también fue nombrado mejor entrenador de la Liga MX en dos ocasiones.

Su gran pendiente con América fue la obtención de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En el Torneo Clausura 2025, que terminó en mayo pasado, América fue eliminado en cuartos de final por Pumas.

Nacido en Porto Alegre hace 46 años, Jardine comenzó su carrera como entrenador en el club São Paulo.

Luego de dirigir a la selección brasileña en los Juegos Olímpicos de Tokio, llegó al futbol mexicano para sentarse en el banquillo del San Luis antes de saltar al América.

HVI