¿Quién Es Guillermo Almada, Nuevo DT del América tras Salida de Jardine?

El estratega de origen uruguayo volverá al futbol mexicano luego de su paso por el balompié español

¿Quién Es Guillermo Almada? DT Que Remplazará a Jardine| PerfilReacción del director técnico, Guillermo Almada. Foto: Reuters

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En el estilo de Guillermo Almada destaca por consolidar de manera exitosa a futbolistas jóvenes procedentes de las fuerzas básicas de los equipos donde ha colaborado

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