Alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, Niega Haber Simulado su Secuestro

Nancy Nápoles, presidenta municipal de Tenancingo, descalificó la investigación de las autoridades sobre la simulación de un secuestro para ocultar un desfalco

Nancy Nápoles, presidenta municipal de Tenancingo.Foto: Facebook @nannapoles

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, descalifica la investigación que la acusa de simular un secuestro.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+