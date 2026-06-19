Alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, Niega Haber Simulado su Secuestro

La presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles, quien según la fiscalía mexiquense habría simulado un secuestro para ocultar un desfalco de 40 millones de pesos del ayuntamiento, descalificó este jueves la investigación de las autoridades.

“Denuncio que detrás de todas estas acciones existe un propósito político, para desacreditarme como persona, como mujer y como servidora pública en mi carácter de presidenta municipal del municipio de Tenancingo, Estado de México”, aseguró.

Así fue como la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco respondió a las acusaciones de la fiscalía estatal de simular su propio secuestro para subsanar un supuesto desfalco al erario municipal.

“Lo niego contundentemente y pido al órgano superior de fiscalización que se apersone en el momento que quiera en el municipio para que compruebe que no existe tal hecho, que el municipio está financieramente sano”

Detención en Oaxaca de personas vinculadas a los hechos

Las declaraciones ocurrieron horas después de que las autoridades estatales informaran la detención, en Oaxaca, de tres personas vinculadas a los hechos: Karla Valeria ‘N’, Víctor Manuel ‘N’ y Christian ‘N’. Uno de ellos habría declarado que fue la propia funcionaria quien planeó los hechos ocurridos el 31 de mayo, con la participación de su esposo, José Roberto ‘N’ y Oscar ‘N’. La planeación se habría hecho desde el mes de febrero.

Declaraciones de alcaldesa

Según la fiscalía, la alcaldesa declaró que una pareja la sacó violentamente de su auto cuando llegaba a su casa, que los supuestos captores le habrían brindado un teléfono para pedir el rescate de 40 millones de pesos, y que horas después habría logrado escapar gracias a un descuido de sus secuestradores.

Investigaciones

La fiscalía indicó que como parte de las investigaciones destaca la revisión de cámaras en las que no se advierte violencia contra la funcionaria, que ella misma pidió a sus familiares expresamente "no llamar a la Policía" y que uno de los detenidos declaró que habría sido la propia Nápoles Pacheco quien pidió la dejaran en un camino de terracería, al enterarse del operativo policial para buscarla.

Las autoridades indicaron que testigos alertaron a la Policía, que el director de la corporación alertó a otras corporaciones y que él mismo informó después de la localización de la alcaldesa que, tras su supuesta liberación arremetió así contra medios digitales que pusieron en duda el secuestro.

"Me sorprende mucho la imaginación y la capacidad que tienen algunas páginas que circulan en redes sociales para distorsionar, para malinformar. Hasta donde llegan con tal de obtener una reacción en sus páginas”, señaló la alcaldesa de Tenancingo.

Este jueves Nápoles Pacheco respondió que la información sobre lo ocurrido habría sido manipulada por autoridades.

“Argumento hoy una supuesta versión de un testigo con criterio de oportunidad que a cambio de una reducción de sentencia dirán lo que otros quieren que diga”

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alcaldesa de Tenancingo Niega Haber Simulado Su Secuestro como Dijo la Fiscalía del Edomex

Delito de simulación de secuestro

El delito de simulación de secuestro se castiga con 16 años de prisión, la audiencia de imputación contra la alcaldesa será el 9 de julio y las autoridades busca a dos hombres más, entre ellos su esposo.

Morena

En tanto, la dirigencia nacional de Morena pidió a la Comisión de Honestidad y Justicia iniciar un procedimiento para suspender los derechos partidarios de la alcaldesa, argumentando conductas que contravienen sus principios, estatutos y compromisos éticos.

LECQ