La Marquesa, una Cabaña y una Negociación: Claves del Asesinato de Zafar y Jaffet

Los cuerpos de Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz fueron hallados en una fosa en La Marquesa tras casi un mes desaparecidos. Siete personas han sido detenidas por el crimen.

Pareja estadounidense. Foto: N+Pareja estadounidense. Foto: N+

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La tragedia de Zafar y Jaffet conmociona: sus cuerpos hallados en una fosa tras semanas desaparecidos. Amigos exigen justicia y respuestas. Conoce los detalles.

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