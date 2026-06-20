La Marquesa, una Cabaña y una Negociación: Claves del Asesinato de Zafar y Jaffet

El caso de Zafar Padamsee Mawani, empresario keniano-estadounidense de 56 años, y su esposo, el diseñador mexicano Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, de 57, ha conmocionado a familiares y amigos luego de que ambos fueran encontrados sin vida en una fosa ubicada detrás de una cabaña en la zona de La Marquesa, Estado de México.

La pareja permanecía desaparecida desde el pasado 20 de mayo, cuando salieron de su casa, en Huixquilucan, Estado de México, rumbo al sur de la Ciudad de México para reunirse con un grupo de personas que les mostraría unos elevadores.

La reunión tenía un objetivo familiar: instalar uno en su vivienda para facilitar la movilidad de la madre de Zafar, quien enfrenta problemas de salud.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pareja de Estadounidenses Desaparece en CDMX tras Cotizar un Elevador

Un amigo cercano confirmó la identidad de las víctimas y lamentó el desenlace del caso. “Lo que te puedo confirmar es que efectivamente el hallazgo que se tuvo sí fueron los cuerpos de Memo y Zafar y es muy triste porque ellos llegaron (a México desde Chicago) con la idea de tener una calidad de vida mejor y lo único que encontraron fue perder su propia vida”, declaró.

De acuerdo con allegados, las autoridades ya tenían conocimiento de al menos dos ubicaciones relacionadas con la investigación. Sin embargo, aseguran que la intervención no ocurrió de manera inmediata.

“Tuvimos el conocimiento de dos ubicaciones, mismas que se hicieron de conocimiento de la autoridad. Comentaron que no podían actuar de inmediato porque tenían que seguir ciertos protocolos; ¿por qué no se fue? No sabemos y eso es algo que necesitamos respuestas”, señaló otro amigo de la pareja.

Días privados de la libertad

Las investigaciones apuntan a que Zafar y Jaffet estuvieron privados de la libertad durante varios días antes de ser asesinados. Durante aproximadamente tres semanas, personas vinculadas al caso habrían utilizado sus tarjetas bancarias para retirar dinero y realizar diversas transacciones.

Por estos hechos, las autoridades han detenido a siete personas: seis hombres, entre ellos un ciudadano venezolano, y una mujer, quienes presuntamente estarían relacionados con el secuestro y homicidio de la pareja.

Amigos de las víctimas también cuestionaron la actuación de las instituciones y exigieron una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y castigar a todos los responsables.

“El crimen organizado le da la vuelta a las instituciones, a las autoridades, y básicamente es por falta de un criterio, de un enfoque, de una organización, de un actuar de inmediato”, expresó uno de ellos.

Mientras continúan las indagatorias, familiares y amigos recuerdan a Zafar y Jaffet por la huella que dejaron entre quienes los conocieron.

“Eran dos seres con una luz maravillosa, que donde llegaban brillaban, llamaban la atención, generaban empatía y con eso nos quedamos y con ese recuerdo los vamos a despedir”, concluyó su amigo.