Deportes

Corren 30 Mil en el XLIII Maratón de la Ciudad de México

El recorrido contempla vialidades de las zonas de Insurgentes, Condesa, avenida Chapultepec, Paseo de la Reforma y avenida Juárez

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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