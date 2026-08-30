Corren 30 Mil en el XLIII Maratón de la Ciudad de México

Unas 30 mil personas corren los 42.195 kilómetros de la edición 43 del Maratón de la Ciudad de México, desde Ciudad Universitaria, hasta la plancha del Zócalo.

La competencia comenzó a las 5:56 horas de este domingo, con el bloque de silla de ruedas y débiles visuales; luego iniciaron las corredoras de la élite femenil, a las 6:02, mientras que la élite varonil partió a las 6:06 horas.

La carrera tuvo como puntos de salida la avenida Insurgentes, la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico de la UNAM. Para todos, la meta es la misma: el Zócalo. Además de los 30 mil, se prevé que varios corredores logren colarse, aunque no tengan su medalla, debido a que no se registraron oficialmente.

Antes del arranque, predominaba un ambiente alegre entre los competidores, quienes escuchaban temas jarochos. Luego vinieron los honores a la bandera y la interpretación del himno nacional.

Desde el viernes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer las vialidades que serían afectadas, así como las rutas alternas para los automovilistas. La Policía indicó que desplegaría a 1,676 agentes para el evento deportivo, incluidos elementos de tránsito, paramédicos, ambulancias y un helicóptero de los Cóndores.

El recorrido contempla vialidades de las zonas de Insurgentes, Condesa, avenida Chapultepec, Paseo de la Reforma y avenida Juárez.

La ruta será desde Rectoría de Ciudad Universitaria y el Estadio Olímpico Universitario, para seguir a la avenida Insurgentes Sur- Norte, luego a la Glorieta de Insurgentes, calle Oaxaca, avenida Nuevo León, Parque España, avenida Sonora, avenida Chapultepec, Paseo de la Reforma, calzada Mahatma Gandhi, Calzada Chivatito, Julio Verne y Luis G. Urbina.

Los corredores también pasarán por Presidente Masaryk, con retorno a la altura de Rubén Darío, Moliere, avenida Ferrocarril de Cuernavaca, avenida Ejercito Nacional, Thiers, Calle Darwin, Rubén Darío, Paseo de la Reforma, Ignacio Ramírez, Plaza de la República, avenida Paseo de la Reforma, Monumento Simón Bolívar, Retorno sobre Paseo de la Reforma, Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Francisco I. Madero, calle Simón Bolívar, República de el Salvador, avenida 20 de Noviembre, 16 de Septiembre hasta llegar a la meta en la Plaza de la Constitución.

Se recomiendan las siguientes alternativas viales a los automovilistas que transiten por las zonas afectadas por el maratón:

• Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso

• Eje Central Lázaro Cárdenas y Circuito Interior

• Avenida Aztecas

• Avenida Cuauhtémoc

• Avenida División del Norte

• Avenida Marina Nacional

• Anillo Periférico

• Calzada Legaria

• Circuito Interior

Según sitios especializados, el maratón capitalino es el principal evento de la disciplina en América Latina. El nombre oficial de esta ocasión es XLIII Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026.

Sin embargo, los locales no figuran habitualmente entre los ganadores principales.

En la rama varonil, México ha ganado 18 ediciones de 43. En 1998 se coronó el primer keniano, Simon Biwott. Luego vinieron más mexicanos, pero los africanos han marcado clara hegemonía en las últimas dos décadas, según estadísticas de World Athletics. Darío Castro fue el último en triunfar en la carrera capitalina, en 2021, cuando puso fin a una sequía de 12 años. Desde entonces, ningún nacional ha vuelto a subir a lo más alto del podio.

Las mexicanas han ganado 25 ediciones del Maratón de la Ciudad de México, pero llevan 15 años sin conquistar la rama femenil. La última fue Karina Pérez Delgado, quien se impuso en 2010 con 2:39:42. Desde 2011, todas las campeonas han sido extranjeras.

Desde la primera competencia en 1983, hubo un dominio de dos décadas, pero luego vinieron alternancias con competidoras de otras nacionalidades, principalmente kenianas y etíopes.

Los récords vigentes del Maratón de la CDMX están en manos extranjeras: en hombres, el boliviano Héctor Garibay estableció en 2023 la marca de 2:08:23, mientras que en la femenil la etíope Amane Beriso impuso en 2022 un tiempo de 2:25:05. Garibay compite nuevamente este año.

En 2025, la competencia fue ganada por dos etíopes. La corredora Bekelech Gudeta Borecha marcó un tiempo de 2:28:34. En la rama varonil triunfó Tadu Abate Deme, cronometrando 2:11:15.

Se prevé que en esta ocasión, la victoria igual sea para los extranjeros en ambas ramas.

ASJ