Astronomía

NASA Lanza el Telescopio Roman para Estudiar Miles de Galaxias

El enorme campo de visión de este observatorio, cien veces mayor que el del Hubble, permitirá monitorear grandes áreas del espacio al mismo tiempo para detectar objetivos de interés

Foto: NASAFoto: NASA

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