Mexicano Sube al Podio en el Medio Maratón de CDMX 2026

El mexicano Jorge Luis Cruz quedó en tercer lugar tras la batalla contra el ugandés Abel Chengalat, quien se llevó la segunda posición, en la rama varonil de alto nivel.

Jorge Luis Cruz Pérez, ganador del tercer lugar del Medio Maratón de CDMX 2026Jorge Luis Cruz Pérez, ganador del tercer lugar del Medio Maratón de CDMX. Foto: Medio Maratón de la Ciudad de México
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