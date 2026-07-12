Mexicano Sube al Podio en el Medio Maratón de CDMX 2026

El corredor mexicano Jorge Luis Cruz Pérez subió al podio este domingo al conseguir el tercer lugar del Medio Maratón de la Ciudad de México 2026 en la rama varonil de alto nivel.

El corredor quedó en la tercera posición al disputar la marca contra el ugandés Abel Chengalat, quien finalmente se llevó la segunda posición.

Con un tiempo de 1:06:07, Cruz Pérez consiguió un espacio para México en el podio, luego de una temporada de falta de representación nacional en los primeros lugares.

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¿Quién ganó el primer lugar del Medio Maratón CDMX 2026?

En la rama varonil, el keniano Simon Mavwa se alzó con el oro en la edición 2026 de la carrera, con un tiempo de 1:04:36, mientras que la segunda posición, el ugandés Abel Chelangat consiguió la plata con 1:05:55, solo 12 segundos antes que el mexicano.

En la rama femenil, la keniana Gladys Cheropms se coronó con el primer lugar del certamen capitalino y se impuso con 1:12:19; mientras que su compatriota, Winsam Jerono, fue segunda con 1:13:46. El bronce fue obtenido por la ecuatoriana Silvia Ortiz, quien cerró el podio con 1:17:13.

En la rama de atletas en silla de ruedas, el seleccionado paralímpico Gonzalo Valdovinos se quedó con el primer lugar.