"Háblame Correctamente": lo que Reclamó Messi a João Pinheiro, Árbitro del Argentina vs Suiza

Lionel Messi tuvo un tenso cruce con el árbitro portugués João Pinheiro durante el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza en el Mundial 2026, encuentro que la selección albiceleste ganó 3-1 en tiempo extra la noche del sábado en el estadio Arrowhead de Kansas City, Missouri, y que la clasificó a la semifinal del miércoles ante Inglaterra en Atlanta.

Así fue el reclamo de Messi al árbitro João Pinheiro

Imágenes y videos del partido, difundidos por medios deportivos y en redes sociales, muestran a Messi señalando con el dedo a Pinheiro mientras discute con él durante el primer tiempo. Según la reconstrucción de medios internacionales, el cruce se originó cuando el colegiado portugués le indicó a Messi que ajustara su posición en la barrera defensiva antes de un tiro libre suizo, instrucción que el capitán argentino consideró hecha en un tono inadecuado.

"Háblame correctamente. No me faltes al respeto. Háblame correctamente; yo te hablé correctamente".

El capitán de Argentina, Lionel Messi (10), reclama al árbitro portugués João Pinheiro durante el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza. Foto: AP

El capitán argentino retomó el juego sin mayor incidencia tras el intercambio y cerró el partido con una asistencia, 86% de efectividad en el pase sobre 65 intentos y una calificación de 7.79 de Opta, en el único encuentro del torneo en el que no anotó gol.

El arbitraje de João Pinheiro, en el centro de otra polémica del partido

El cruce con Messi no fue el único episodio arbitral que generó controversia en el duelo ante Suiza. Pinheiro expulsó al delantero suizo Breel Embolo en la segunda mitad tras una revisión de video que anuló una tarjeta amarilla inicialmente mostrada al argentino Leandro Paredes por una entrada sobre Embolo; el VAR determinó que se trataba de un caso de "identidad equivocada" y amonestó en su lugar al propio Embolo, quien ya arrastraba una tarjeta previa y quedó fuera del partido.

"Fuimos castigados por una regla que en mi opinión es completamente inaceptable", dijo Murat Yakin, técnico de Suiza, sobre la decisión que dejó a su equipo con 10 hombres.

Lo que debes saber del cruce entre Messi y el árbitro

Ocurrió durante el Argentina vs. Suiza de cuartos de final del Mundial 2026, en Kansas City.

Messi encaró a João Pinheiro y le exigió respeto en el trato.

El origen fue una indicación del árbitro sobre la posición de Messi en la barrera.

El mismo partido tuvo la expulsión polémica del suizo Breel Embolo por el VAR.

Argentina ganó 3-1 en tiempo extra y avanzó a semifinales ante Inglaterra.

Con información de EFE y AP.