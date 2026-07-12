"Háblame Correctamente": lo que Reclamó Messi a João Pinheiro, Árbitro del Argentina vs Suiza

Lionel Messi encaró al árbitro portugués Joao Pinheiro durante el Argentina vs. Suiza y le exigió que le hablara con respeto

Háblame Correctamente lo que Reclamó Messi a João Pinheiro, Árbitro del Argentina vs SuizaEl árbitro portugués João Pinheiro escucha el reclamo de Lionel Messi durante el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza. Foto: AP

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