Nicolás Maduro Difunde Fotos Desde Prisión en Nueva York

Nicolás Maduro difundió fotografías desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), en Nueva York, donde permanece recluido tras ser detenido en una operación de Estados Unidos.

A través de su red social oficial, Maduro compartió las imágenes y envió un mensaje dirigido a sus nietos, así como a los niños, niñas y personas que, según dijo, le han expresado su apoyo.

“Pequeño regalo de amor y esperanza”, escribió Maduro al acompañar las fotografías.

Aseguró que permanece firme y agradeció las muestras de solidaridad, oraciones y mensajes recibidos durante su reclusión.

Foto: @NicolasMaduro

“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes”, escribió.

Maduro también mencionó a su esposa, Cilia Flores, y aseguró que ambos mantienen la fe y confianza en Dios.

“Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá”, concluyó en su mensaje.

Nicolás Maduro fue capturado durante la madrugada del 3 de enero de 2026 en Caracas, en el marco de la denominada “Operación Resolución Absoluta” (Operation Absolute Resolve), una incursión militar ejecutada por fuerzas de élite de Estados Unidos bajo las órdenes del presidente Donald Trump.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el operativo, la acción militar estadounidense para capturar al entonces mandatario venezolano tuvo una duración aproximada de 140 minutos.

El proceso judicial contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027 ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Ambos enfrentan cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas, de acuerdo con las acusaciones presentadas por las autoridades estadounidenses.