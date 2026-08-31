Cultura

Museo Metropolitano de Arte Cancela Exposición de John Galliano para la Met Gala 2027

El diseñador británico asumió nuevamente la responsabilidad por los comentarios antisemitas y racistas que expresó años atrás

John GallianoJohn Galliano durante la Semana de la Moda de París. Foto: Reuters | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+