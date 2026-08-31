Museo Metropolitano de Arte Cancela Exposición de John Galliano para la Met Gala 2027

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, conocido como The Met, canceló la exposición dedicada al diseñador de moda John Galliano que estaba prevista como parte de las actividades relacionadas con la Met Gala de 2027.

La decisión fue comunicada este lunes mediante un mensaje conjunto del museo y el diseñador, en el que explicaron que, después de analizar la situación y mantener conversaciones con las personas involucradas, se determinó que lo más conveniente era no llevar a cabo la exposición en este momento.

Galliano, uno de los nombres más reconocidos de la moda internacional, alcanzó una destacada posición dentro de la industria antes una controversia por una serie de declaraciones antisemitas y racistas realizadas entre 2010 y 2011.

Dichos comentarios provocaron reacciones a nivel internacional y tuvieron consecuencias para su carrera. Posteriormente, el diseñador fue declarado culpable en Francia por un caso relacionado con antisemitismo.

Por medio del comunicado difundido por ambas partes, Galliano expresó su pesar por la cancelación de la muestra y volvió a referirse a las declaraciones que realizó en el pasado.

El diseñador señaló que mantiene la responsabilidad por el impacto que tuvieron sus palabras y reconoció particularmente el daño ocasionado a las comunidades judía y asiática.

"Tras mucha reflexión y conversaciones con el Met y con todos los involucrados, he decidido, con gran tristeza, que lo mejor es que la exposición no se realice en este momento. Sigo asumiendo plenamente la responsabilidad por el dolor causado por mis palabras en el pasado", señaló.

FBPT