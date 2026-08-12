Tráfico vehicular

Así Amanecen las Garitas de Tijuana Hoy 12 de Agosto de 2026; Tiempo de Espera en la Línea

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy miércoles 12 de Agosto

Garitas TijuanaFoto: N+

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