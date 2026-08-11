Localizan Sin Vida a Joven en Vivienda de la Progreso, Mexicali; Buscan Identificarlo

Un joven de entre 18 y 20 años permanece sin identificar luego de ser localizado sin vida en una vivienda en construcción de la colonia Huertas de la Progreso, en Mexicali.

Ante la falta de identificación, las autoridades buscan establecer su identidad mediante sus características físicas y señas particulares, entre ellas varios tatuajes que podrían ayudar a familiares o personas cercanas a reconocerlo.

Tatuajes podrían ayudar a identificarlo

El joven presenta diversos tatuajes en ambos antebrazos. En el antebrazo derecho tiene las leyendas ’San Judas Tadeo’ y ’Calderón’.

Mientras que en el antebrazo izquierdo presenta tres calaveras, una cruz y la leyenda ’Consuelo 686’, además de otros tatuajes.

Las autoridades consideran que estas características podrían ser relevantes para establecer contacto con familiares que se encuentren buscando a una persona con características similares.

De acuerdo con el reporte forense, el joven fue localizado sin vida dentro de una vivienda en construcción.

La necropsia estableció de manera preliminar que falleció a consecuencia de heridas penetrantes en el cuello provocadas por proyectiles de arma de fuego.

El cuerpo permanece en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Mexicali, mientras continúan las diligencias para determinar su identidad y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información sobre personas detenidas relacionadas con este caso.

Información Miguel Galindo

APG