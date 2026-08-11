Homicidios

Localizan Sin Vida a Joven en Vivienda de la Progreso, Mexicali; Buscan Identificarlo

El joven tenía entre 18 y 20 años y fue localizado sin vida en una vivienda, autoridades buscan a sus familiares mediante sus tatuajes

Buscan Identificar a Joven Asesinado en Vivienda de la Progreso, MexicaliBuscan Identificar a Joven Asesinado en Vivienda de la Progreso, Mexicali | Foto: N+

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