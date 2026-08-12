Movilidad

Autopista del Sol Hoy 12 de Agosto de 2026: Obras, Accidentes y Lluvia

En este periodo vacacional te contamos si hay afectaciones en la autopista para que puedas planear tu trayecto en caso de ocupar la vía

Equipos laboran en Autopista México-Cuernavaca por caída de árbol.En Autopista México-Cuernavaca equipos laboran por caída de árbol. Foto: X @GN_Carreteras
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