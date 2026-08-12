Accidentes

Familia de Margarita “Maguito” Exige Justicia tras ser Atropellada en Tampico

Luego del accidente donde Margarita perdiera la vida durante la tarde del domingo cerca de la Laguna del Carpintero, familiares exigen justicia en este caso.

Familia de Margarita “Maguito” Exige Justicia tras ser Atropellada en TampicoFamilia de Margarita “Maguito” Exige Justicia tras ser Atropellada en Tampico. Foto: N+

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La familia de Margarita 'Maguito' exige justicia tras ser atropellada en Tampico.

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