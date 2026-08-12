La familia de Margarita “Maguito” Sánchez Nava exige justicia y pide que el caso no quede en la impunidad, luego de que perdiera la vida tras ser arrollada en el bulevar Fidel Velázquez, a la altura de la Laguna del Carpintero de Tampico.

El presunto responsable, Leonardo “N”, un enfermero de la Secretaría de Marina, conducía a exceso de velocidad, subió a la banqueta, la embistió y la arrastró aproximadamente 30 metros antes de darse a la fuga. Fue detenido momentos después en Ciudad Madero.

Familia de la víctima recrimina la falta de empatía hacia la situación

Hasta el momento, la Secretaría de Marina no se ha pronunciado sobre el actuar de su elemento ni ha establecido contacto con los deudos.

Familia de Margarita “Maguito” Exige Justicia tras ser Atropellada en Tampico. Foto: N+

Nadia Morales, sobrina de la víctima, recriminó la falta de empatía tanto de la institución como de los familiares del detenido, quienes no se han acercado para ofrecer el pésame ni brindar apoyo con los gastos funerarios.