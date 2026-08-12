Madres Buscadoras Alertan por 'Canales de la Muerte' en el Edomex

En el Estado de México, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han alertado a las autoridades sobre el uso de canales de agua a cielo abierto como fosas clandestinas por parte de grupos delincuenciales.

Madres buscadoras han intensificado la búsqueda de sus seres queridos entre la basura y el lodo acumulados en estos sitios, pese a los riesgos que conlleva.

"Se llaman canales de la muerte y también fosas clandestinas en aguas residuales", dijo a N+ Carmen Zamora, integrante del Colectivo Feminista Ehécatl.

"Aquí nadie va a venir a buscar, estas costras de basura tienen más de cinco años, nadie le toma importancia a estos lugares", señaló.

Las buscadoras denuncian que el crimen organizado se apoderó de los canales de la red hidráulica que recorre decenas de kilómetros y conecta municipios del Valle de México como Nextlalpan, Zumpango, Tecámac, Tultepec y Ecatepec.

"Todo viene a navegar aquí porque los gobiernos no les interesa mantener limpios estos lugares, ni sancionar", indicó Zamora.

En lo que va de 2026, el colectivo afirma haber encontrado al menos siete cuerpos y diversos restos humanos entre toneladas de basura, lodo, maleza y agua sucia.

"Queremos y hemos luchado para que se emboveden estos canales para que ya no se siga prestando para el crimen organizado desaparecer o el ocultamiento de cuerpos", pidió Guadalupe Ornelas López, integrante del mismo colectivo.

La esperanza que sigue viva

Guadalupe alberga la esperanza de encontrar a su hijo José Iván López Ornelas, de 23 años, desaparecido el 20 de septiembre de 2024 en Tecámac, Estado de México.

"Mi hijo llega a un domicilio, iba a llevar una bomba de agua y se ve, por unos videos que conseguimos, cómo entra al domicilio, pero no se ve salir, se ve salir unos vehículos del domicilio", contó.

"La localización del teléfono marca las ubicaciones. Mi hijo desaparece en Ojo de Agua y el recorrido del teléfono da a Tonanitla, Nextlalpan, Zumpango, el Arco Norte y termina en Chalco", precisó.

La familia Núñez busca a José Ricardo Núñez Gómez, de 24 años, desaparecido en el municipio de Tultepec el 20 de enero de 2026, y guardan una última esperanza recorriendo estos canales.

"¿Por qué llegan ustedes a esta búsqueda a realizarla aquí? Como es el que queda más cerca de donde él desapareció, por eso le comentamos a Fiscalía que nos interesaba hacer la búsqueda en este canal", dijo Ana Valeria, quien busca a su familiar desaparecido.

"Son muchos olores, el sol, son muchas cosas que creo no se le desea a nadie", lamentó.

Búsquedas entre riesgos

Las búsquedas del colectivo las hacen con herramientas sencillas como rastrillos, picos, varillas y palas. Y cada vez que salen al terreno se exponen a residuos biológico-infecciosos, sustancias tóxicas o fauna nociva.

"Encontrar un hueso para nosotros es una esperanza y ahorita que encontramos, son varios, decimos que los peritos de la Fiscalía descarten con una extracción de ADN si son de animal o humano", añadió.

Aunque las familias afirman que transforman el miedo y el cansancio en convicción de encontrar algún indicio de sus seres queridos, piden mayor acompañamiento de las autoridades.

Guadalupe Ornelas dijo que no quisieran buscar en los canales de la muerte, pero no quieren dejar ningún lugar sin explorar.

"No es el lugar donde nosotros lo quisiéramos encontrar, pero igual nunca descartamos la posibilidad de que puedan estar aquí porque son los lugares que más se prestan para el ocultamiento de los cuerpos", dijo.

"Tenemos que trabajar en estos lugares con muy poca herramienta y poco personal que nos acompaña", apuntó.

Con información de Dafne Mora y Adrián Tinoco

ASJ