Sociedad

Sinaloa Celebra Ceremonia del Grito de Independencia tras Dos Años de Cancelaciones

Bajo fuertes dispositivos en todo el estado se realizan los festejos patrios. Graciela Domínguez Nava encabezó la ceremonia como gobernadora interina

Gobernadora de SinaloaFoto: Facebook @sinaloagobmx

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