Sinaloa Celebra Ceremonia del Grito de Independencia tras Dos Años de Cancelaciones

Después de dos años consecutivos de cancelaciones por la violencia, las principales ciudades de Sinaloa celebraron la ceremonia del Grito bajo fuertes dispositivos de seguridad.

Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, antes de recibir la bandera de México para la ceremonia del Grito de Independencia. Foto: N+

La actual gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, originaria de Chametla, una comunidad rural con raíces prehispánicas ubicada en el municipio de Rosario, salió al balcón del Palacio de Gobierno en Culiacán y realizó el tradicional Grito de Independencia, el primero en el estado, realizado por una mujer gobernadora, durante el que pronunció su arenga:

"¡Sinaloenses viva la independencia!, ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!, ¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón!, ¡Viva José María Morles y Pavón!, ¡Viva Leona Vicario!, ¡Viva Ignacio Allende!, ¡Viva Gertrudis Bocanegra!, ¡Viva Vicente Guerrero!, ¡Vivan las heroínas y los héroes anónimos!, ¡Vivan las comunidades indígenas!, ¡Vivan las y los migrantes!, ¡Viva la dignidad del pueblo de Sinaloa!, ¡Viva la libertad!, ¡Viva la igualdad!, ¡Viva la democracia!, ¡Viva la justicia!, ¡Viva la fraternidad!, ¡Viva el amor al prójimo!, ¡Viva la paz!, ¡Viva la soberanía nacional!, ¡Viva México libre independiente y soberano!, ¡Viva Sinaloa!, ¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!"

Hizo repicar la campana y ondeó la bandera de México, para dar paso al espectáculo de fuegos artificiales.

Previamente, cientos de personas se congregaron en la explanada del Palacio de Gobierno para la verbena popular, vigilada por la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Durante la celebración, desde las 18:00 horas se realizó un programa cultural con la presencia de varios artistas. En la cartelera se informó de la participación de Carolina Ross, un dueto integrado por Diego Castro y Alui Félix, la Compañía Folclórica Sinaloense del ISIC, el espectáculo 90's Pop Tour, juegos pirotécnicos у espectáculos de rayos láser.

Este evento fue el regreso de los eventos masivos, después de dos años de suspensión por la fuerte ola de violencia en la entidad. Para la celebración, las autoridades de seguridad y Protección Civil anunciaron un fuerte operativo, así como cierres viales en las inmediaciones del Palacio de Gobierno de Culiacán.

En el puerto de Mazatlán se ordenó el refuerzo federal con mil 500 elementos de la Defensa, 100 del cuerpo de Fuerzas Especiales, 800 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y mil de la Secretaría de Marina.

Con este refuerzo se habrán desplegado cerca de 19 mil elementos a todo Sinaloa en lo que va de este sexenio, en lo que representa el mayor despliegue de seguridad federal a una entidad del país.