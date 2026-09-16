Gobernador de Durango Anuncia Megapuente por Fiestas Patrias

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, anunció a través de sus redes sociales que habrá un 'calendario mágico' con motivo de la celebración del Grito de Independencia, mediante el cual se contemplan días de descanso para distintos sectores durante los festejos patrios.

El mandatario estatal explicó que el esquema abarcará del 16 al 20 de septiembre para trabajadores de gobierno, instituciones educativas y personal del sector salud que tenga contemplada la suspensión de labores. Señaló que el 16 de septiembre se llevará a cabo el tradicional desfile, por lo que para algunos ciudadanos esta fecha no representa un día de descanso, debido a que participan en el recorrido.

De esta manera, el jueves 17 y viernes 18 de septiembre serán los días establecidos como parte del denominado 'calendario mágico', mientras que el lunes 21 de septiembre se retomarán las actividades cotidianas en las áreas correspondientes.

Asimismo, Villegas Villarreal señaló que solicitará al área de Cultura organizar actividades durante estos días, con la intención de que las familias puedan salir de sus hogares y participar en eventos recreativos y culturales durante el periodo de descanso.