Educación

Gobernador de Durango Anuncia Megapuente por Fiestas Patrias

Esteban Villegas Villareal señaló que solicitará al área de Cultura organizar actividades durante los días de asueto

Gobernador de Durango Anuncia Mega Puente por Fiestas PatriasEl gobernador de Durango anunció los días de asuetos para trabajadores de gobierno e instituciones educativas. Foto: N+

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solicitará al área de Cultura organizar actividades durante estos días

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