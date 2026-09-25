Homicidios

Hallan Cuerpo con Signos de Violencia en Bolsas de Plástico en León, Guanajuato

La localización se realizó en un terreno baldío ubicado en calles de la colonia Valle de Las Toronjas

Localizan Cuerpo Abandonado en Bolsas de Plástico en León.Localizan Cuerpo Abandonado en Bolsas de Plástico en León. Foto: N+

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Vecinos de la zona se percataron de la víctima la cual fue trasladada a un anfiteatro para su necropsia de ley.

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