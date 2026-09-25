Hallan Cuerpo con Signos de Violencia en Bolsas de Plástico en León, Guanajuato

El pasado jueves vecinos de la colonia Valle de Las Toronjas en León, realizaron el hallazgo de una persona sin vida.

Habitantes de la zona que caminaban por un terreno baldío ubicado en la calle Cítrico casi esquina con la calle Orquídea, fueron quienes encontraron un ‘bulto’ dentro de bolsas de plástico.

Por lo que realizaron la denuncia a la Central de Emergencias 911, pidiendo el apoyo de Policías y elementos de rescate para revisar y retirar a la persona.

Al lugar llegaron integrantes de distintas corporaciones quienes acordonaron el sitio para esperar a que se llevaran a cabo los trabajos pertinentes.

Paramédicos fueron los encargados de confirmar la muerte de la víctima, quien presentaba huellas de violencia y estaba dentro de bolsas de plástico.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de comenzar con las investigaciones necesarias para abrir una carpeta.

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Integrantes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) levantaron el cuerpo y lo trasladaron a Guanajuato, Capital a practicarle la necropsia de ley.

Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos, así como la identidad de la persona fallecida.