Seguridad

Comerciantes Retienen a Golpes a Presunto Ladrón en Mercado de Puebla

Locatarios no dejaron que escapara un hombre acusado de intentar llevarse una motocicleta estacionada en la Central de Abasto de Domingo Arenas

Detienen a ladrón en mercado de San Martín Texmelucan.Retienen a presunto ladrón en mercado de San Martín Texmelucan. Foto: Facebook TexDigital Informativo

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En Puebla, un presunto ladrón fue detenido por comerciantes tras intentar robar una motocicleta. La policía intervino para evitar daños mayores.

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