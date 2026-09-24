Un grupo de locatarios del Mercado Domingo Arenas evitaron que un hombre huyera luego de ser descubierto cuando presuntamente intentaba robarse una motocicleta estacionada en la calle Morelos de San Martín Texmelucan, Puebla.

El hecho alertó a los comerciantes quien sin pensarlo, acorralaron al sujeto para que no pudiera darse a la fuga, de acuerdo a testigos, el acusado intentó llevarse la unidad que no era de su propiedad.

De inmediato lo persiguieron hasta darle alcance y dieron aviso al número de emergencias. Antes de que los oficiales llegaran, la población enardecida lo retuvo a golpes en inmediaciones de esta central de abasto.

El joven fue amarrado a un poste para que no pudiera huir, mientras que su rostro quedó expuesto ante la sociedad.

Momentos después Policías Municipales de San Martín Texmelucan arribaron al sitio y aseguraron al presunto delincuente, evitando que los presentes le causaran más daños físicos que pudieran culminar en una tragedia.

De manera preliminar se sabe que el dueño de la motocicleta acudió a presentar su denuncia correspondiente ante las autoridades para que procediera la detención del implicado.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público en donde se llevaran acabo las investigaciones para fincar o deslindar las responsabilidades; Hasta el momento se presume su inocencia hasta que no exista una resolución judicial que determine lo contrario.

Ante esta situación, se hace un llamado a la sociedad para actuar de forma rápida ante un intento de linchamiento, para reportar na situación de riesgo y activar la ayuda policial en Puebla, debes llamar de inmediato al número de emergencia 9-1-1 o utilizar la línea de denuncia anónima 089.

Evita acercarte al grupo enardecido y no incites la violencia, es importante que pongas a salvo tu integridad y que se deje el trabajo de seguridad a las autoridades competentes.

Con información de N+

MCS