Muere Hombre tras Ser Arrollado por Vehículo que se Dio a la Fuga en Matamoros

Un hombre perdió la vida luego de ser arrollado por un vehículo que posteriormente se dio a la fuga, sobre la avenida Lauro Villar, a la altura de la calle Camino Real.

Paramédicos acudieron al lugar y, tras valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las graves lesiones que presentaba.

Elementos de Tránsito y Vialidad acordonaron la zona y desviaron la circulación vehicular mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

Personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a sus instalaciones para practicarle la necropsia de ley, mientras permanece a la espera de ser identificado y reclamado por sus familiares.