Accidentes

Muere Hombre tras Ser Arrollado por Vehículo que se Dio a la Fuga en Matamoros

El accidente ocurrió sobre la avenida Lauro Villar, donde autoridades acordonaron la zona y desviaron la circulación para realizar las diligencias

Vehículo Arrolla a Hombre y se Da a la Fuga en MatamorosVehículo Arrolla a Hombre y se Da a la Fuga en Matamoros. Foto: N+

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El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, mientras se espera su identificación por parte de sus familiares.

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