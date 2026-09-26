Accidentes

Auto Termina Atravesado por una Valla Metálica en la Autopista Puebla-Tlaxcala

Accidente deja lesionados pasando la caseta de cobro con dirección a la entidad tlaxcalteca; se registra cierre parcial

Choque auto en la autopista Puebla-Tlaxcala.Accidente en la autopista Puebla-Tlaxcala. Foto: N+

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Accidente en la Puebla-Tlaxcala deja heridos y tráfico lento. Un auto chocó contra una valla metálica tras pasar la caseta de cobro.

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