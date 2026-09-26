Auto Termina Atravesado por una Valla Metálica en la Autopista Puebla-Tlaxcala

Se registró un fuerte accidente sobre la autopista Puebla-Tlaxcala a la altura del kilómetro 14 con dirección a la entidad tlaxcalteca pasando la caseta de cobro.

Un automóvil quedó atravesado por la valla metálica de contención dejando al conductor de la unidad prensado.

Testigos del choque dieron aviso al cuerpo de emergencias y se acercaron a auxiliar a los afectados, se sabe que en el automóvil viajaba un hombre, una mujer y un niño.

Se presume que el conductor de la unidad manejaba a exceso de velocidad y al perder el control al volante terminó impactándose contra la valla metálica.

Minutos más tarde arribaron dos ambulancias en donde brindaron atención médica prehospitalaria al menor y a la mujer; lamentablemente el masculino ya no contaba con signos vitales por lo que su cuerpo permaneció al interior del vehículo hasta el arribo del Servicio Médico Forense.

Accidente de auto en la Puebla-Atlixco. Foto: N+

Derivado al accidente se registra tráfico lento en la zona sobre la autopista Puebla-Tlaxcala pues uno de los carriles está cerrado parcialmente.

Se recomienda a los automovilistas reducir su velocidad y extremar precauciones al pasar la caseta de cobro con dirección a Tlaxcala.

Con información de N+

MCS