Caos Vial en la México-Puebla: Choque Deja 6 Personas Lesionadas

Un choque entre dos camionetas dejó seis personas lesionadas en la autopista México-Puebla, incidente vial que ha generado caos vial en los carriles centrales de la carretera, con rumbo al oriente del Valle de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el impacto entre las dos unidades aconteció luego de que uno de los vehículos intentara esquivar la colisión con una moto.

Elementos de seguridad laboran en la zona para agilizar el tránsito, mientras cuerpos de emergencia atienden a las personas heridas, quienes no presentan lesiones de gravedad.

En entrevista para N+, los motociclistas que resultaron afectados por este percance señalaron que una de las camionetas los impactó por la parte trasera, mientras ellos circulaban sobre la vía.

El accidente se registró a la altura del cerro del Elefante, con dirección a la caseta de San Marcos Huixtoco.

Alrededor de las 9:00 horas llegaron grúas al lugar para retirar las unidades afectadas y permitir la reapertura de los carriles.