Accidentes

Caos Vial en la México-Puebla: Choque Deja 6 Personas Lesionadas

Se captaron filas kilométricas en los carriles centrales de la carretera, con dirección al oriente del Valle de México

Camioneta chocada en la México-PueblaFoto: N+
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