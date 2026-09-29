Cambio climático

Habitantes Quedan Atrapados en sus Viviendas tras Lluvias Intensas en Xalapa

Las precipitaciones registradas en la capital veracruzana y alrededores de la región montañosa de la entidad han ocasionado inundaciones y múltiples afectaciones

Habitantes Solicitan Plan Tajín y DN-III tras Lluvias Intensas en Xalapa, VeracruzLas precipitaciones han provocado anegamientos en calles y avenidas de la zona. Foto: N+

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Tormenta eléctrica causa estragos en Xalapa y alrededores. Habitantes piden Plan Tajín y DN-III ante inundaciones. Autoridades recomiendan no salir de casa.

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