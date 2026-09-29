Habitantes Quedan Atrapados en sus Viviendas tras Lluvias Intensas en Xalapa

Las precipitaciones registradas en las últimas horas en la capital veracruzana debido a la formación de una tormenta eléctrica han causado anegamientos y múltiples afectaciones.

Derivado de estos hechos, la población está solicitando que los cuerpos de emergencia se dirijan a la zona, que se activen el Plan Tajín y el Plan DN-III, debido a que están atrapados dentro de las viviendas en San Bruno.

Sin embargo, son varias zonas de Xalapa las que se están viendo afectadas. En la zona continúan las lluvias fuertes, por lo que se reportan calles totalmente inundadas.

Asimismo, se ha informado que la tormenta se ha extendido en varias partes de la región en zonas como Coatepec, Banderilla, la zona conurbada y Emiliano Zapata. Calles y avenidas como Lázaro Cárdenas a la altura de la calle Chapultepec ya están totalmente inundadas.

Los vehículos están extremando precauciones para poder pasar y evitar quedarse en el camino. Cabe destacar que debajo del puente Bicentenario, la calle Chapultepec ya registra un anegamiento intenso.

Hasta este momento, no hay reporte de afectaciones en viviendas. Los anegamientos son considerables, ya que a las personas que se encuentran caminando en la zona el agua les está llegando a las rodillas.

El peligro latente, ya que en algunas zonas hay alcantarillas abiertas, las cuales con el agua no se logran observar. Autoridades indican a la población que, si no es necesario salir de casa, no lo hagan y que mucho menos se expongan a este tipo de peligros que en Xalapa.