Cambio climático

Hielo del Ártico Llega a su Mínimo Anual y Empata Niveles de 2008 y 2010

Cubrió 4.6 millones de kilómetros cuadrados el 12 de septiembre

Hielo ÁrticoHielo marino Ártico. Foto: NASA

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