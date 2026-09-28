Hielo del Ártico Llega a su Mínimo Anual y Empata Niveles de 2008 y 2010

El hielo marino del Ártico alcanzó su extensión mínima anual de 2026 el pasado 12 de septiembre, cuando la superficie cubierta por hielo se redujo a aproximadamente 4.6 millones de kilómetros cuadrados, de acuerdo con datos de la NASA y el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo (NSIDC) de la Universidad de Colorado Boulder.

La medición de este año quedó empatada con los mínimos registrados en 2008, 2010 y 2025, por lo que se ubicó como el décimo nivel más bajo desde que comenzaron las mediciones satelitales continuas del hielo marino a finales de 1978.

La extensión mínima anual es el momento del año en que el hielo que cubre el océano Ártico ocupa la menor superficie. Este proceso ocurre normalmente después del periodo de deshielo de primavera y verano.

A partir de ese punto, conforme bajan las temperaturas y comienza el otoño, el hielo marino vuelve a crecer durante los meses más fríos. La extensión se calcula considerando el área oceánica que tiene al menos 15% de concentración de hielo.

Aunque el valor de 2026 no representa el mínimo histórico, forma parte de un patrón observado durante las últimas décadas. Según NASA y NSIDC, los 20 años comprendidos entre 2007 y 2026 concentran los 20 mínimos anuales más bajos registrados desde el inicio de las observaciones satelitales continuas.

La extensión del hielo marino presenta un ciclo estacional. Durante el otoño y el invierno árticos, la combinación de bajas temperaturas y oscuridad favorece la formación de hielo. En primavera y verano, el aumento de las temperaturas provoca su retroceso, hasta alcanzar normalmente su menor superficie en septiembre.

Las condiciones meteorológicas también pueden modificar considerablemente cuánto hielo se pierde de un verano a otro. NASA señala que, durante la última década, un incremento de la nubosidad ha limitado la cantidad de radiación solar que llega a la superficie y, con ello, la posibilidad de que el deshielo se acelere todavía más.

De acuerdo con Walt Meier, investigador sénior del NSIDC, la extensión del hielo marino en septiembre se ha mantenido relativamente estable durante los últimos años.

FBPT