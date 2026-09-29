Mantienen Alerta Amarilla en Chihuahua por Efectos del Huracán Polo

El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, mantiene activa la alerta amarilla ante los efectos que podría ocasionar en la entidad la depresión tropical Polo, en interacción con un canal de baja presión, el monzón mexicano y un frente frío procedente del sur de Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, se detectó un nuevo núcleo de tormenta en desarrollo que avanza de suroeste a noreste hacia Ciudad Juárez, por lo que se prevé que las primeras afectaciones comiencen alrededor de las 5:00 de la tarde.

Ante las condiciones meteorológicas y las afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias, integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil se reunieron la tarde de este martes en Palacio de Gobierno para realizar una sesión extraordinaria.

Durante la reunión se aprobó una nueva declaratoria de emergencia ante las inundaciones pluviales y fluviales registradas en distintos puntos del estado.

Esta medida permitirá realizar una valoración de los daños registrados en los municipios afectados, con Ciudad Juárez como el municipio que concentró el mayor número de incidencias.

Entre las principales afectaciones se encuentran inundaciones, encharcamientos, vehículos dañados, socavones, caída de árboles y desbordamientos de canales y arroyos.