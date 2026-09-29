Pronóstico del tiempo

Mantienen Alerta Amarilla en Chihuahua por Efectos del Huracán Polo

Autoridades detectaron un nuevo núcleo de tormenta en desarrollo que avanza de suroeste a noreste hacia Ciudad Juárez

Detectan un Nuevo Núcleo de TormentaDetectan un Nuevo Núcleo de Tormenta: Fb: Coordinación Estatal de Protección Civil

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Chihuahua en alerta amarilla: Ciudad Juárez podría ser la más afectada.

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