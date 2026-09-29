Emiten Alerta por Fuertes Vientos en Tramos Carreteros de Chihuahua

Este martes, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió información importante ante el pronóstico de fuertes vientos, acompañados de tolvaneras, para diversos tramos carreteros del estado de Chihuahua.
De acuerdo con la dependencia, en el tramo carretero de Temósachic a Namiquipa se esperan ráfagas de hasta 85 kilómetros por hora.
En Ahumada, Madera, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Guerrero, Moris, Bocoyna, Cuauhtémoc, Chihuahua capital, principalmente en zonas altas y rurales, así como en Sueco, Ojo Laguna, Majalca y otros puntos de la región centro-noroeste, se prevén vientos de hasta 75 kilómetros por hora.
Mientras que en Guadalupe, Ocampo, Maguarichi, Carichí, Guachochi, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Santa Isabel y Chihuahua capital se esperan ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora.
Para Juárez, Ascensión, Janos, Nuevo Casas Grandes, El Vergel, Balleza, Aldama, Delicias, Parral y la región centro-sur se pronostican vientos de hasta 55 kilómetros por hora.
En tanto, en Palomas, Chínipas, Guazapares, Guadalupe y Calvo, Camargo y Ojinaga se esperan ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora; mientras que en Matamoros, López, Coronado y Jiménez podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora.
Ante estas condiciones, la dependencia exhortó a la población a mantenerse alerta y conducir con precaución, además de evitar transitar debajo de objetos que pudieran caer y hacer viajes innecesarios por carretera.