Pronóstico del tiempo

Emiten Alerta por Fuertes Vientos en Tramos Carreteros de Chihuahua

Protección Civil recomendó extremar precauciones ante ráfagas que podrían alcanzar hasta 85 km/h y estar acompañadas de tolvaneras

Fuertes Vientos en Tramos CarreterosFuertes Vientos en Tramos Carreteros. Foto: N+

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Protección Civil emite alerta por vientos de hasta 85 km/h en Chihuahua. Conduce con cuidado y evita transitar bajo objetos que puedan caer.

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