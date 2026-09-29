Parques y Vida Silvestre Denuncia Colocación de Tablas con Clavos Contra Osos en Nuevo León

Parques y Vida Silvestre de Nuevo León denunció ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la colocación de alrededor de 40 tablas de madera con clavos expuestos que serían utilizadas contra osos en la colonia Olinalá, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

La dependencia informó que las tablas fueron elaboradas y distribuidas con la intención de impedir el ingreso de ejemplares de oso negro a los domicilios de este sector. Los objetos cuentan con clavos expuestos, por lo que pueden provocar heridas, dolor o daños a los animales que tengan contacto con ellos.

Ante esta situación, Parques y Vida Silvestre pidió a la PROFEPA investigar cuántas tablas fueron fabricadas y distribuidas, así como los lugares donde fueron colocadas. También solicitó conocer si ya fueron retiradas y si algún oso tuvo contacto con estos objetos.

La autoridad también señaló que entiende la preocupación de las familias ante la presencia de osos en zonas habitacionales, pero indicó que las tablas con clavos no son una solución, por lo que les r coloecomendaron colocar protecciones en puertas y ventanas de planta baja, además de instalar estructuras de herrería que impidan el acceso de estos animales al interior de las viviendas.

Parques y Vida Silvestre también pidió manejar de manera adecuada la basura y los alimentos, evitando dejarlos al alcance de la fauna silvestre. La dependencia recordó que el oso negro es una especie protegida por la legislación federal y que la Ley General de Vida Silvestre establece la obligación de dar un trato digno y respetuoso a los animales.