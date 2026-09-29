Sociedad

Parques y Vida Silvestre Denuncia Colocación de Tablas con Clavos Contra Osos en Nuevo León

La medida para evitar que estos animales ingresen a los domicilios fue aplicada en la colonia Olinalá, en San Pedro

Tabla con clavosAutoridades pidieron investigar el uso de estos artefactos. Foto: Selva Teenek Ecopark

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