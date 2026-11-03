Educación

Escuelas Inician Jornada de Lectura y Juegos Mexicanos ante Regulación de Celulares en Clases

La iniciativa coincide con la entrada en vigor de los lineamientos que restringen el uso de teléfonos móviles durante el horario escolar en planteles de educación básica

Feria Internacional del Libro en el Zócalo 2026Una mamá y su hija en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo 2026. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+