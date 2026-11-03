Escuelas Inician Jornada de Lectura y Juegos Mexicanos ante Regulación de Celulares en Clases

Las escuelas de educación básica en México inician este martes una jornada de lectura y promoción de juegos mexicanos, como parte de las actividades para impulsar otras formas de aprendizaje y convivencia entre niñas, niños y adolescentes, ante la nueva regulación del uso de celulares en las aulas.

Durante la Mañanera del Pueblo de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que acudiría a una secundaria de la Ciudad de México para participar en una actividad con estudiantes, en el marco del arranque de esta iniciativa.

"No debe usarse el celular en primaria y secundaria y se están haciendo jornadas de lectura y al mismo tiempo promoción de los juegos mexicanos", mencionó la mandataria.

La mandataria explicó que las jornadas buscan fomentar la lectura y recuperar los juegos tradicionales mexicanos entre la comunidad estudiantil. También recordó que, por acuerdo de las autoridades educativas del país, se establecieron restricciones para el uso de teléfonos celulares en las escuelas primarias y secundarias.

La regulación del uso de los celulares en las escuelas de educación básica inició a aplicarse este 3 de noviembre de 2026, tanto en escuelas públicas como particulares, de acuerdo con lo informado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

La medida establece que los dispositivos móviles no podrán utilizarse durante la jornada escolar, incluido el horario de recreo. Sin embargo, contempla algunas excepciones: podrán emplearse cuando formen parte de actividades pedagógicas previamente organizadas por los docentes, así como ante emergencias o circunstancias extraordinarias relacionadas con las necesidades de la comunidad escolar.

El titular de la SEP señaló que los lineamientos son resultado de un acuerdo unánime con las autoridades educativas del país y de una consulta en la que participaron más de medio millón de maestras y maestros.

La SEP ha señalado que el uso excesivo de pantallas y dispositivos móviles representa desafíos para el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

FBPT