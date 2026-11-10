Sociedad

Reanudan Actividades los Módulos del INE en Veracruz Tras Paro Laboral

Las personas con citas programadas podrán acudir durante esta jornada; el personal prevé mayor concurrencia por la acumulación de usuarios

Los módulos del INE en Veracruz reabren tras un acuerdo salarial.Los módulos del INE en Veracruz reabren tras un acuerdo salarial. Foto: N+

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Reabren módulos del INE en Veracruz tras paro por mejoras salariales. Atención ágil y normal, aunque se prevé mayor afluencia.

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