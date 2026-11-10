Reanudan Actividades los Módulos del INE en Veracruz Tras Paro Laboral

Los módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) reanudaron sus actividades luego del paro de labores realizado por trabajadores que exigían mejoras salariales y prestaciones laborales.

De acuerdo con el personal, se alcanzó un acuerdo para obtener un incremento salarial del 6 %, que se aplicará de manera progresiva durante el próximo 2027. Además, continúan las negociaciones para buscar un aumento mayor.

Tras la suspensión de actividades, los módulos volvieron a recibir a los ciudadanos. Las personas que tenían citas programadas para el día lunes 9 de noviembre podrán realizar sus trámites durante este martes, ya que se está respetando la programación pendiente.

Debido a que coinciden las citas de ambos días, se prevé una mayor afluencia de personas; sin embargo, el personal señaló que los trámites se están realizando con normalidad y de manera ágil.

En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río operan dos módulos, uno ubicado en una plaza comercial sobre la avenida Salvador Díaz Mirón y otro en la zona norte, en Las Brisas. Ambos brindan atención de lunes a viernes y sábados, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.