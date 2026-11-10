¿Qué Significa 11:11? Portal 'Se Abre' el 11 de Noviembre por Hora Espejo Según Numerología

Una de las horas espejo que más llama la atención está a punto de abrir su portal este 11 de noviembre de 2026, y acá te explicamos qué significa el 11:11 en el reloj, según la numerología y las tradiciones de las personas.

Este mes se celebran distintas festividades en México, como lo fue Día de Muertos, y próximamente se festejará el aniversario de la Revolución Mexicana, y en una nota previa ya te traemos todos las fechas especiales en noviembre 2026.

¿Qué significa el número 11 en numerología?

Es considerado como un número maestro asociado con la iluminación, la intuición elevada, la conciencia espiritual y la inspiración, de acuerdo con distintos sitios especializados en numerología como Inspiryia y Cuerpo Mente.

Otros números maestros son el 22 y el 33, los cuales también tienen una energía y significado espiritual especial, pues se considera que combinan la energía del número individual repetido y de la suma de los dos.

Es decir, que el 11 combina la energía del 1 con la de 2; el 22 junta la del 2 con la del 4; y el 33 une la energía del 3 con la del 6.

En la numerología, existen diferentes métodos para sacar el número de una persona. El más sencillo consiste en sumar los números individuales de la fecha de nacimiento y reducir el resultado a un solo dígito del 1 al 9, excepto si el resultado es 11, 22 o 33.

¿Qué significa el 11 11 en lo espiritual?

De acuerdo con las creencias, ver de forma repetida la hora espejo en el reloj, ya sea uno analógico o en tu celular, se interpreta como un llamado a prestar atención a tu interior, meditar y conectar con tu propósito de vida.

El 11:11 puede aparecer con frecuencia para una persona cuando siente que las cosas están cambiando o que se están desmoronando en su vida y sirve como un mensaje de calma: estás exactamente donde debes estar y en el camino correcto.

Por este motivo, las personas suelen pedir un deseo al ver el 11:11 en el reloj, debido a que los numerólogos consideran que el número 1 representa el poder de crear la propia realidad y esto se multiplica por cuatro en dicha hora espejo.

¿Por qué se abre el portal 11:11 este miércoles?

Al tratarse del día 11 del mes 11 del año, se considera como una fecha clave para los espiritualistas, ya que se cree que este portal es especial para el crecimiento personal, la introspección y la manifestación de deseos.

De esta manera, los creyentes del espiritualismo y la numerología realizarán diferentes rituales, como meditación, escribir intenciones y decir afirmaciones para aprovechar la energía del portal 11:11.

PPP