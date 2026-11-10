Identifican 469 Viviendas en Zonas de Riesgo por Lluvias en Ensenada, BC

Un total de 469 viviendas han sido identificadas en zonas de riesgo en Ensenada, como parte de los recorridos preventivos realizados por Protección Civil ante posibles contingencias durante la temporada de lluvias.

Como parte de las inspecciones recientes, personal de la dependencia acudió a la colonia Las Flores, en la delegación Maneadero, donde detectó 108 viviendas susceptibles a sufrir afectaciones por las precipitaciones.

En estos inmuebles fueron colocados engomados informativos para alertar a las familias sobre las condiciones de riesgo y promover la aplicación de medidas preventivas ante posibles emergencias.

Las autoridades informaron que el operativo continuará en otras comunidades del municipio, con el objetivo de identificar viviendas vulnerables y mantener informada a la población sobre los riesgos asociados a las lluvias.

Información Patricia Lafarga

APG