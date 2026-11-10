Sociedad

Identifican 469 Viviendas en Zonas de Riesgo por Lluvias en Ensenada, BC

Los recorridos preventivos llegaron a Maneadero, donde se identificaron 108 inmuebles susceptibles a afectaciones y se colocaron avisos informativos

Identifican 469 Viviendas en Zonas de Riesgo por Lluvias en Ensenada, BCIdentifican 469 Viviendas en Zonas de Riesgo por Lluvias en Ensenada, BC | Foto: N+

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