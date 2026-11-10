¿Tormentas Eléctricas Mañana en CDMX? Así Estará el Clima el Miércoles 11 de Noviembre

¡No guardes el paraguas! La Comisión Nacional del Agua (Conagua) previó más lluvias en la Ciudad de México (CDMX) mañana miércoles, e incluso advirtió que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Y es que actualmente, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México afectan varias entidades del centro del país.

Por ello, aquí te informamos si esas condiciones meteorológicas prevalecerán en la CDMX.

Además, puedes consultar los distintos canales de difusión de N+ para enterarte sobre las condiciones meteorológicas en todo el país, ante la presencia de fenómenos meteorológicos como el frente frío número 4 y la masa de aire que lo impulsa.

¿Regresan las tormentas eléctricas?

En su Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis, el SMN alertó sobre lluvias y descargas eléctricas para la capital mexicana este miércoles 11 de noviembre.

En primera instancia, previó que por la mañana habrá cielo medio nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma y bancos de niebla, así como ambiente frío en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en el Estado de México y en la Ciudad de México, los cuales pueden estar acompañados con descargas eléctricas.

De igual manera, pronosticó una temperatura mínima de 11 a 13 grados y una máxima de 23 a 25 grados centígrados, así como viento del sur de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

En una infografía en redes sociales, la Conagua agregó más detalles del pronóstico del tiempo:

Mañana: Temperatura entre 11 y 13 grados; cielo medio nublado y vientos de 5 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 23 y 25 grados; 60% de probabilidad de chubascos y rachas de viento de 45 km/h.

Noche: Temperatura entre 16 y 18 grados; 40% de probabilidad de lluvias aisladas y rachas de viento de 10 km/h.

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Recomendaciones

Ante la temporada de lluvias, la SGIRPC pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó tener lista la mochila de emergencia con documentos personales en bolsas de plástico herméticas, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio de baterías y agua potable.

Así como extremar precauciones por posible saturación de suelos y deslaves, y disminuir la velocidad, encender luces intermitentes y mantener una distancia de seguridad prudente al manejar.

SPB