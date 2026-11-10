Clima en Monterrey, Nuevo León: Nubes y Ambiente Fresco para los Próximos Días

Los cielos nublados continúan dominando las condiciones del clima en la zona metropolitana de Monterrey, donde durante las primeras horas de este día se registraron temperaturas de entre 15 y 16 grados centígrados, acompañadas de un ambiente con altos niveles de humedad.

En cuanto a la calidad del aire, los reportes de las estaciones de monitoreo indican condiciones aceptables en el municipio de Santa Catarina, mientras que en el resto de las estaciones se mantiene una buena calidad del aire.

Para el transcurso de este día, los pronósticos indican que continuará predominando el cielo nublado, aunque podrían presentarse algunos breves periodos de sol, debido a que la nubosidad podría abrirse momentáneamente y permitir que los rayos solares sean visibles.

Respecto a las temperaturas, se espera que los valores aumenten gradualmente durante la tarde, alcanzando máximas de entre 22 y 23 grados centígrados. Las probabilidades de lluvia se mantienen bajas, con un 15 por ciento durante la mañana y un 19 por ciento por la noche.

Para los próximos días, las condiciones de cielo nublado continuarán durante el miércoles y jueves. Sin embargo, a partir del viernes se espera un cambio en las condiciones, con un cielo parcialmente nublado.

De acuerdo con el pronóstico, durante el fin de semana las temperaturas máximas podrían ubicarse entre los 24 y 26 grados centígrados, ofreciendo condiciones ligeramente más cálidas. Posteriormente, para el lunes y martes, se prevé un nuevo descenso en las temperaturas, con mínimas de alrededor de 15 grados y probabilidad de lluvias al inicio de la siguiente semana.

Por otra parte, en el resto del territorio nacional se espera una jornada relativamente tranquila, aunque podrían presentarse lluvias aisladas debido a la presencia de canales de baja presión y una vaguada en el norte del país.

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Asimismo, la zona de inestabilidad que se encontraba frente a Centroamérica, mientras que en el océano Atlántico no se reporta actividad.

Con estas condiciones, el país se acerca al cierre de la temporada de ciclones, mientras que en Nuevo León se mantendrá el ambiente fresco durante las mañanas, con nubosidad y temperaturas ligeramente más cálidas hacia el fin de semana.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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