¿Qué Tan Cerca Está de México Zona del Epicentro del Sismo en Guatemala?

Dos sismos se registraron este martes frente a las costas de Guatemala, movimientos que también fueron percibidos en territorio mexicano.

El temblor de mayor magnitud ocurrió a las 8:54:15 horas y alcanzó una magnitud de 5.2, de acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) de Guatemala.

El epicentro del sismo se ubicó frente a las costas guatemaltecas, en el océano Pacífico, cerca de la frontera sur de México, y fue percibido en Chiapas.

De acuerdo con el INSIVUMEH, las tres cabeceras departamentales de Guatemala más cercanas al punto donde se originó el sismo fueron Escuintla, a 106 kilómetros; Cuilapa, a 129 kilómetros, y Antigua Guatemala, a 133 kilómetros.

Por su parte, el Servicio Sismológico Nacional de México reportó que se registró un temblor de magnitud 5.4, con epicentro a 176 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 8:54:19 horas.

A las 9:23:54 horas ocurrió otro temblor en Guatemala de magnitud preliminar 5.0, a 104 km de Escuintla.

Hasta el momento, autoridades de México, Guatemala y El Salvador no han informado sobre personas heridas ni afectaciones a la infraestructura tras los sismos registrados.

FBPT