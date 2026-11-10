Sociedad

¿Qué Tan Cerca Está de México Zona del Epicentro del Sismo en Guatemala?

Dos temblores registrados este martes tuvieron su origen en el océano Pacífico y fueron perceptibles en Chiapas

Brigada municipalIntegrantes de la brigada municipal de Guatemala en medio de una evacuación el pasado 17 de julio de 2026 tras un sismo registrado en México. Foto: AFP | Archivo

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Sismos en Guatemala: ¿Qué Tan Cerca Está México de la Zona de Epicentros de los Temblores? | N+