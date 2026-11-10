Accidentes

Accidente en Colonia Del Valle: Trabajador Cae de 12 Metros de Altura en Obra en CDMX

El hombre de 20 años se encontraba trabajando en una construcción en la alcaldía Benito Juárez

Obra en construcción en colonia Del Valle Centro, CDMX. Foto: N+Obra en construcción en colonia Del Valle Centro, CDMX. Foto: N+
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