Accidente en Colonia Del Valle: Trabajador Cae de 12 Metros de Altura en Obra en CDMX

Un trabajador de 20 años de edad sufrió una caída desde una altura aproximada de 12 metros mientras laboraba en una obra en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX).

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina precisó que los hechos ocurrieron en una construcción ubicada en la calle Gabriel Mancera, colonia Del Valle Centro.

Debido al accidente, el hombre sufrió traumatismo craneoencefálico, de acuerdo con los primeros diagnósticos de los paramédicos de Protección Civil (PC) que acudieron al lugar.

El joven fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

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En tanto, Protección Civil colocó sellos de acceso restringido a la obra, en el número 75 de Gabriel Mancera. Se trata de la construcción de un edificio de departamentos, según las lonas colocadas al exterior.

De acuerdo con datos de personal de PC, aunque se presentó la documentación necesaria en materia de seguridad, el trabajador, quien estaba en la parte lateral frontal, no tenía una línea de vida mientras laboraba. Al caer, se atoró en una malla negra.

En la obra se pudo apreciar una excavación de gran profundidad, para colocar los cimientos para el edificio.

SPB