Accidente de Pipa en la Autopista Tlaxcala-Apizaco; El Conductor se Quedó Dormido

Una pipa dedicada al transporte de gas LP volcó sobre la autopista Tlaxcala-Apizaco, a la altura de Chimalpa, en el municipio tlaxcalteca de Totolac.

Afortunadamente, la unidad se encontraba parcialmente vacía al momento del accidente, lo que redujo la cantidad de combustible involucrado en el percance.

Los cuerpos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación y realizar las maniobras de retiro de la pesada unidad.

De manera preliminar se sabe que el conductor se habría quedado dormido por unos segundos, por lo que dio un volantazo y salió de la carpeta asfáltica hacia la parte central de la autopista pasando la zona del Trébol, en ese momento intentó reincorporarse a la vialidad, sin embargo, terminó saliéndose hacia el patio de una vivienda.

El accidente provocó alarma entre los testigos al percatarse que se trataba de una unidad cilíndrica dedicada al transporte de gas LP la cual tiene una capacidad superior a los 40 mil litros.

Habitantes de la zona y automovilistas trataron de auxiliar al afectado y dieron aviso al número de emergencias con el temor de que existiera algún tipo de fuga, afortunadamente no fue el caso debido a que la unidad no llevaba este tipo de combustible en ese momento.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras y elementos del Ejército Mexicano arribaron a la autopista Tlaxcala-Apizaco para realizar el cierre total a la circulación mientras se llevaban a cabo las labores correspondientes.

Cabe destacar que aunque el accidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana de este 10 de noviembre, las labores de rescate y retiro duraron varias horas por lo que los conductores que viajaban con dirección a Apizaco tuvieron que tomar vías alternas para poder llegar a sus destinos correspondientes.

Autoridades no confirmaron personas lesionadas, sin embargo hubo afectaciones para cientos de automovilistas y transportistas debido al bloqueo de esta importante vialidad en la entidad tlaxcalteca; Asimismo, una vivienda resultó afectada por este accidente.

En tanto a la unidad, el cilindro presentó un fuerte rayón, mientras que la parte de la cabina presentó más daños materiales.

Finalmente, una grúa logró el retiro de la unidad siniestrada gracias a que previamente liberaron sus frenos.

Con información de N+

MCS