Accidentes

Accidente de Pipa en la Autopista Tlaxcala-Apizaco; El Conductor se Quedó Dormido

El semirremolque tipo tanque de una empresa de gas LP se salió del camino cuando circulaba a la altura de Chimalpa en el municipio de Totolac

Volcadura de pipa en la Autopista Tlaxcala-ApizacoAccidente de pipa en la Autopista Tlaxcala-Apizaco. Foto: Facebook Nación Tlaxcala

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Una pipa de gas LP volcó en la autopista Tlaxcala-Apizaco a la altura de la zona de El Trébol, cuerpos de emergencias cerraron la vialidad.

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