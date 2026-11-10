Volcadura de Tractocamión Provoca Cierre de Circulación en Autopista de Puebla

Un tractocamión protagonizó un fuerte accidente vial sobre la autopista Puebla-Orizaba a la altura del segundo túnel en la bajada del tramo carretero Esperanza-Maltrata.

La unidad de carga volcó y quedó atravesada en el kilómetro 232 sobre los carriles con dirección al estado de Veracruz, lo que provocó el cierre de la circulación vehicular en dicho punto.

Cuerpos de emergencias arribaron al lugar de los hechos para brindar la atención correspondiente al conductor y realizar las labores necesarias para retirar el tráiler accidentado.

Fue aproximadamente a las 17:00 horas de este lunes 9 de noviembre de 2026 que se registró la volcadura de un tractocamión sobre la autopista Puebla-Orizaba a la altura de las Cumbres de Maltrata.

Las autoridades pidieron a los automovilistas que tengan que transitar por la zona a tomar precauciones, disminuir la velocidad y considerar posibles retrasos en lo que concluyen las diligencias para mitigar riesgos.

Con información de N+

GMAZ