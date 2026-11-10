Accidentes

Volcadura de Tractocamión Provoca Cierre de Circulación en Autopista de Puebla

El accidente ocurrió en el tramo Esperanza-Maltrata con dirección a Veracruz donde se hizo una larga fila de vehículos que quedaron varados

Accidente Volcadura Tractocamión Cierre Circulación Autopista Esperanza Maltrata PueblaEl accidente ocurrió en el tramo carretero Esperanza-Maltrata. Foto: X @_LosTitulares

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Cierre en la autopista Puebla-Orizaba tras volcadura de tractocamión en el kilómetro 232. Emergencias en el lugar, evita la zona y mantente informado.

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