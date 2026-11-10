Se Incendia Vehículo tras Choque sobre la Vía Atlixcáyotl de Puebla

Un automóvil compacto con placas del Estado de México chocó y posteriormente se incendió cuando circulaba sobre la Vía Atlixcáyotl, a la altura del Museo Internacional del Barroco, en Puebla.

El fuego provocó la movilización de bomberos del estado, quienes acudieron para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propagara.

Elementos de la policía estatal de caminos también arribaron al lugar para auxiliar al propietario del vehículo y resguardar la zona del accidente.

Debido a las maniobras de los cuerpos de emergencia, el carril de alta velocidad con dirección al Centro Integral de Servicios (CIS) de la Vía Atlixcáyotl,, fue bloqueado temporalmente, lo que generó afectaciones parciales a la circulación.

Rápidamente se generó congestionamiento vial en la zona y automovilistas tuvieron que extremar precauciones y reducir su velocidad para prevenir otro incidente.

Afortunadamente, el accidente no dejó personas lesionadas, únicamente daños materiales en la unidad.

Minutos más tarde, se registró otro hecho vial sobre la misma vialidad, esta vez estuvieron involucrados una unidad de la Ruta 33 y un vehículo particular.

Aseguradoras se movilizaron para atender el accidente ocurrido sobre la Vía Atlixcáyotl a la altura de Torre Inxignia, con dirección a la caseta de Atlixco.

De manera preliminar se sabe que se trató de un choque por alcance, el cual provocó el cierre de uno de los carriles y tráfico en la zona.

Con información de N+

MCS