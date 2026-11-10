Accidentes

Se Incendia Vehículo tras Choque sobre la Vía Atlixcáyotl de Puebla

El accidente ocurrido a la altura del Museo Internacional del Barroco movilizó al cuerpo de bomberos y provocó tráfico lento en la zona

Choque sobre la Vía Atlixcáyotl de Puebla moviliza a bomberos.Accidente sobre la Vía Atlixcáyotl de Puebla moviliza a bomberos. Foto: X @AlcanceDiario

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Un auto se incendió tras chocar en la Vía Atlixcáyotl, Puebla, cerca del Museo Internacional del Barroco. Bomberos controlaron el fuego y el tráfico se vio afectado.

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