América vs Atlético de Madrid: Fecha, Horario y Sede del Partido Amistoso de Leyendas

Llegó la Fecha FIFA de noviembre, semana en la que las diversas ligas del mundo detendrán su actividad para dar paso a los compromisos internacionales a nivel de selecciones. En México, la Liga MX no tendrá partidos —a excepción del duelo pendiente entre Querétaro y Monterrey, correspondiente a la Jornada 8— y la Selección Mexicana disputará dos compromisos ante su similar de Jamaica.

Sin embargo, los aficionados no se quedarán con las manos vacías ya que el Club América anunció que llevará a cabo un partido amistoso ante el Atlético de Madrid. Este encuentro enfrentará a las leyendas de ambos clubes en uno de los estadios más históricos del país: el Estadio Cuauhtémoc en Puebla.

América vs Atlético de Madrid: Fecha y Horario del Partido de Leyendas

A través de redes sociales, el América compartió los detalles para el partido amistoso de leyendas frente al Atlético de Madrid. Dicho compromiso se llevará a cabo el 15 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc y está programado para comenzar a las 6:00 pm (tiempo del centro de México).

El conjunto colchonero ya anunció su lista de convocados para el juego frente al conjunto de las leyendas azulcremas. Destaca la presencia de grandes exjugadores como David Villa, Radamel Falcao, Diego Godín y Juanfran.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Por otro lado, equipo americanista aún no ha sido confirmado.

América varonil también disputará un amistoso en Estados Unidos

No solo el equipo de leyendas tendrá actividad durante la Fecha FIFA, pues desde hace varias semanas se confirmó que el cuadro dirigido por Guillermo Almada se va a medir ante el New York Red Bull de la MLS. Dicho encuentro, también de carácter amistoso, se jugará en el Sports Illustrated Stadium, en la ciudad de Nueva York, y servirá para que el cuadro azulcrema no pierda ritmo de cara al cierre del torneo Apertura 2026, en el cual buscarán el liderato general en la última fecha.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Este compromiso está pactado para el 14 de noviembre a las 5:30 pm, tiempo del centro de México.