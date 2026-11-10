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América vs Atlético de Madrid: Fecha, Horario y Sede del Partido Amistoso de Leyendas

Las Águilas van a medirse a uno de los equipos más importantes de España durante la Fecha FIFA de noviembre

Escudos del Club América y del Atlético de MadridEscudos del Club América y del Atlético de Madrid | Foto: X (@ClubAmerica)

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