Seguridad

Extorsión y Robo Hormiga, los Delitos Más Recurrentes en Empresas

1.4 millones de establecimientos fueron víctimas de algún delito en 2025, según el INEGI

Restaurante en CDMXRestaurante en CDMX. Foto: AP | Archivo

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El 91.8% de los delitos contra empresas no se denuncian. La desconfianza en las autoridades crece mientras extorsión y robo hormiga afectan a millones.

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