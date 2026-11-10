Extorsión y Robo Hormiga, los Delitos Más Recurrentes en Empresas

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó hoy un informe sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, el cual reveló que la extorsión y el robo hormiga fueron los delitos más recurrentes en el sector.

De acuerdo con el INEGI, 1.4 millones de establecimientos fueron víctimas de algún delito en 2025, es decir, el 25.9% de las unidades económicas del país, luego de que en 2023 el porcentaje fue de 27.2.

Además, el informe señaló que en 2025 se cometieron tres millones de delitos que afectaron a las 1.4 millones de unidades económicas. La mayor tasa de victimización se reportó en el sector comercio, con 30.5%, seguido de los servicios, con 22.9%, e industria, con 18.8%.

Durante 2025, las medianas empresas fueron las más afectadas por la delincuencia con delitos en el 51.9% de ellas. Mientras que el 48.4% de las empresas grandes fue víctima de algún ilícito, seguido de las pequeñas, con 41.5%; y las micro, con 25.1%.

Las unidades económicas de los sectores comercio y servicios tuvieron mayor concentración de delitos, correspondiente a 2.2 ilícitos por cada empresa víctima de la delincuencia.

Delitos más frecuentes

El INEGI detalló que los tres delitos más frecuentes concentraron el 59% de los ocurridos contra las unidades económicas y son:

Extorsión: con una tasa de 1,467 delitos por cada 10,000 unidades económicas. Robo hormiga: con 954 delitos por cada 10,000 unidades económicas. Robo o asalto de bienes o dinero: con 885 delitos por cada 10,000 unidades económicas.

Los estados con una tasa de prevalencia delictiva más alta por cada 10,000 negocios fueron:

Baja California: 3,965 víctimas.

Baja California Sur: 3,352 víctimas.

Campeche: 3,347 víctimas.

Ciudad de México: 3,057 víctimas.

Los estados con una menor tasa fueron:

Yucatán: 1,800 víctimas.

Jalisco: 1,861 víctimas.

Guerrero: 2,033.

Los delitos contra las empresas alcanzaron un impacto económico de 115.1 mil millones de pesos, 0.46% del Producto Interno Bruto. En tanto, las unidades económicas desembolsaron 58.9 mil millones de pesos en medidas preventivas.

Además, el informe destacó que el 91.8% de los delitos fue una cifra oculta, impulsada principalmente por la desconfianza en las autoridades y la percepción de que denunciar es una pérdida de tiempo.

En cuanto a la seguridad pública, la mayoría de los establecimientos percibe alta inseguridad al operar en sus estados y al transportar mercancías por carreteras. No obstante, las instituciones federales como la Marina y el Ejército recibieron las calificaciones más altas de efectividad, contrastando con la profunda desconfianza y percepción de corrupción atribuida a las policías de tránsito municipales.

Con información de N+.

RMT