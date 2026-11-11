Detienen a Tres en Aguascalientes por Transportar a Cachorro de León en Camioneta

Tres personas fueron detenidas en Aguascalientes por transportar un cachorro de león africano de aproximadamente ocho meses de edad, sin contar con documentación que acreditara su legal posesión.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de noviembre sobre la calle Sierra de la Canela, al norte de la ciudad, luego de que ciudadanos reportaran que el felino era exhibido por la ventana de una camioneta.

Tras recibir el reporte, las autoridades localizaron el vehículo y aseguraron al cachorro. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que desde agosto había recibido dos denuncias relacionadas con la posesión de un león en la entidad.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que el cachorro permanece bajo resguardo de la Profepa, en una instalación autorizada para garantizar su cuidado temporal.