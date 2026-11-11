Seguridad

Detienen a Tres en Aguascalientes por Transportar a Cachorro de León en Camioneta

Los sujetos no contaban con documentación y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República

cachorro de leónEl animal quedó bajo resguardo de autoridades. Foto: Jorge Becerril

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Tres personas arrestadas en Aguascalientes por transportar un león africano sin documentos. El cachorro está seguro con Profepa.

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