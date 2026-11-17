En medio de la lluvia despidieron al presidente del comité directivo municipal del PRI Gervasio Hernández Mellado, quien también fue excandidato a la alcaldía, y a su esposa Juana Tzanahua Gálvez regidora única del ayuntamiento, pareja asesinada en ataque armado en la sierra de Zongolica, Veracruz.

El cortejo fúnebre llegó a la iglesia en la cabecera municipal, donde se ofició una misa de cuerpo presente. Cientos de personas acompañaron a la familia. Posterior, en el panteón municipal, le dieron cristiana sepultura.

Cabe mencionar que la pareja fue atacada el pasado sábado 14 de noviembre sobre el camino de terracería que va hacia las comunidades de Apoxteca y Aticpac en el municipio de San Juan Texhuacan, donde fueron interceptados por sujetos armados que abrieron fuego en su contra cuando circulaban en un automóvil compacto de color blanco.

La regidora Juana Tzanahua Gálvez falleció horas después de haber sido llevada a un hospital debido a la gravedad de las heridas. En la agresión también resultó lesionada Isaura Chipagua, quien recibió atención médica y su estado de salud se desconoce hasta este momento.

En el centro del municipio de Texhuacan, algunos comercios y escuelas cerraron sus puertas en protesta por la inseguridad que se vive.