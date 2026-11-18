Una mujer de 60 años resultó con fractura expuesta en una de sus piernas, luego de ser atropellada por una motocicleta sobre los carriles centrales del periférico Raúl López Sánchez, en Torreón, a la altura del tianguis del auto.

El accidente ocurrió la mañana de este miércoles, cuando la señora Genoveva Calderón Veloz se disponía a cruzar esta vialidad. Al encontrarse sobre los carriles que conducen de Torreón hacia Gómez Palacio, fue impactada por una motocicleta conducida por Yael Yaciel 'N', de 18 años, quien terminó por proyectarla contra el pavimento.

Tanto la mujer como el motociclista quedaron tendidos sobre la carpeta asfáltica, a la espera de recibir atención médica. Sin embargo, Genoveva se llevó la peor parte al sufrir una fractura expuesta en una de sus extremidades inferiores.

Debido a las lesiones que presentaban, ambos fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja, quienes posteriormente los trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Al lugar acudieron también elementos de Bomberos, Protección Civil, Policía Municipal, Cruz Roja y agentes de Peritos, quienes tomaron conocimiento del accidente y se encargarán de realizar las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos y fincar responsabilidades.