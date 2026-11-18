Un motociclista resultó lesionado la mañana de este miércoles 18 de noviembre, luego de verse involucrado en un accidente vial con el conductor de un automóvil en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El percance ocurrió sobre la avenida De las Torres, en el cruce con Hacienda de las Torres, en sentido de norte a sur.

Tras el impacto, el motociclista recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana (CRM), quienes posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al lugar del accidente para realizar las diligencias correspondientes y determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.

Hasta el momento, no se proporcionaron más detalles sobre la identidad de los implicados ni las circunstancias en las que ocurrió el choque.

PT