El pasado viernes, 13 de noviembre de 2026, falleció Joselyn Rocha, una maestra con 6 meses de embarazo, luego de ser atropellada en la zona de corporativos de Santa Fe, en la Ciudad de México (CDMX). El conductor responsable escapó del lugar.

En entrevista con Despierta, un noticiero de N+, Danielle Dithurbide conversó con Dayani Rocha, hermana de Joselyn, quien confirmó que la Fiscalía de la CDMX ya comenzó una investigación, pero está en la búsqueda de testigos para contribuir a la investigación.

“Desesperadamente quiero pedirles a quienes hayan presenciado el incidente que acudan con las autoridades (…) Me da mucha tristeza y mucha impotencia”, dijo.

Indicó que fue hasta el día de ayer, cuando se viralizó un video que subió a las redes sociales, que las autoridades empezaron a escucharla.

“En este momento, lo único que pido es que le den toda la difusión al caso de mi hermana y que las autoridades nos apoyen con una investigación exhaustiva y seria. Han pasado cinco días y no tenemos absolutamente nada", señaló.

Hermana de Joselyn Rocha pide cooperación de alcaldía Cuajumalpa y Fiscalía de CDMX

Dayani Rocha pidió “mucha cooperación” por parte de la alcaldía Cuajimalpa y de la Fiscalía de la Ciudad de México, “para que exista cooperación entre ambas partes y podamos tener, al menos, alguna información”.

“Realmente mi esposo y yo hemos estado trabajando desde el viernes, buscando información y cámaras. Estamos haciendo bastante por nuestra cuenta, además de enfrentar nuestro dolor y nuestra pena, y todavía tenemos que realizar toda esta investigación”, destacó Dayani.

Explicó que el elemento de la Policía de Investigación que asignaron al caso de su hermana, Joselyn Rocha, ha estado trabajando con ellos, pero fue hasta el día de ayer, cinco días después, cuando la contactó luego del video que publicó.

“Que uno tenga que subir su pena, su dolor, a nivel nacional para que lo escuchen es lamentable. Lo único que pido es que las autoridades trabajen en conjunto para que nosotros podamos tener alguna respuesta. Es lo que mi familia pide, pedimos justicia”, destacó.

También pidió ayuda a la ciudadanía para que aporten información, contactándose al 55 28 42 64 11, en caso de haber sido testigos del hecho en el que murió su hermana.

“Por favor, si ustedes fueron testigos de lo que ocurrió, ayúdennos. De verdad, no saben cuánto pueden aportar a esta investigación", añadió.

Dayani aseguró que su hermana todavía tenía signos de vida cuando el responsable la abandonó.

"No puedo creer que la sociedad esté así. De verdad, que esta persona haya dejado morir a mi hermana", puntualizó.

Fiscalía CDMX investiga caso de Joselyn Rocha

Desde el pasado 13 de noviembre, la Fiscalía CDMX inició una investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo, tras el fallecimiento de una mujer que fue atropellada en avenida Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.

En el esclarecimiento de los hechos intervienen el Ministerio Público, la Policía de Investigación (PDI) y personal de servicios periciales, quienes trabajan para determinar las circunstancias del atropellamiento e identificar al conductor involucrado.

A través del área de Atención Ciudadana, la institución está en contacto con la hermana de la víctima con el propósito de brindarle orientación, atender sus inquietudes y dar seguimiento al caso.

La Fiscalía CDMX continuará con las indagatorias necesarias para esclarecer los hechos, identificar a la persona responsable y garantizar a la familia el acceso a la justicia.

Con información de N+