Con 251 votos a favor y 11 en contra, el congresista Hakeem Jeffries fue nominado por los demócratas para ser presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América (EUA), con lo cual podría convertirse en el primer legislador afroamericano en ocupar ese cargo.

De acuerdo con la agencia AP, el neoyorquino de 56 años aseguró la nominación durante una votación a puerta cerrada, con 251 de las 262 papeletas emitidas, antes de una votación en el pleno de esa instancia legislativa cuando se reúna en enero.

Previo a la votación de este miércoles, Jeffries afirmó que no daba nada por sentado. Se reunió con los caucus que integran a los demócratas de la Cámara y habló con casi todos los miembros de lo que será su amplia mayoría. "Yo acepto esas conversaciones", dijo.

Cabe señalar que el nuevo Congreso entra en funciones en enero, y Jeffries deberá ser ratificado por la mayoría de los 435 miembros de la Cámara baja, en manos de los demócratas.

El partido opositor al presidente Donald Trump prometió que intentará revertir las políticas del republicano y también prometió investigaciones sobre todos los aspectos de su administración y su familia.

Algunos de los aliados de Jeffries habían expresado el deseo de que fuera elegido "por aclamación", pero el político pidió una votación nominal, para dar a cada demócrata la oportunidad de evaluar su experiencia, su historial y su visión.

Anoche, Jeffries se reunió noche con legisladores izquierdistas para tratar asuntos como Israel y la atención sanitaria.

Antes de la votación, el congresista insistió en que la bancada demócrata se centrará en la economía.

"La gente se está ahogando en esta economía republicana, y los demócratas de la Cámara estamos comprometidos a revertir esa situación desde el primer día", dijo el martes a la prensa.

"Vamos a luchar incansablemente por una América asequible", añadió.

De acuerdo con AP, Jeffries forma parte de un trío de liderazgo con la representante de Massachusetts, Katherine Clark, y el representante de California, Pete Aguilar, quienes también serían primicias históricas: Clark como la primera mujer líder de la mayoría y Aguilar como el primer latino en desempeñarse como jefe de bancada de la mayoría. Ellos también se postularon sin oposición.