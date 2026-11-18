Una mujer de 25 años de resultó herida de bala tras ser atacada por sujetos armados en la comunidad de Lázaro Cárdenas, conocida como La Uno, perteneciente al municipio de Xicotepec de Juárez, Puebla.

La víctima fue identificada como Citlali M. G., quien se estaba en un establecimiento dedicado a la venta de gorras y otros artículos cuando tres hombres quienes viajaban en dos motocicletas, llegaron al lugar y realizaron detonaciones de arma de fuego.

Recibió un impacto de bala en la parte superior izquierda del tórax, por lo que paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron para brindarle los primeros auxilios.

Debido a la lesión fue trasladada inicialmente a un hospital de la región, donde recibió atención médica y fue estabilizada. Posteriormente, se reportó su traslado a la ciudad de Poza Rica, perteneciente al estado de Veracruz, para continuar con su atención médica especializada.

Luego del ataque armado en Xicotepec, los responsables escaparon, aunque abandonaron una motocicleta sobre la calle Zaragoza, frente a una sucursal bancaria.

El hecho provocó intensa movilización de elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y personal de la Marina, quienes desplegaron un operativo en diferentes puntos de la zona para localizar a los agresores.

De acuerdo con versiones de vecinos, la mujer sería familiar política de un hombre conocido como Isaac, alias 'La Cigarra', señalado en denuncias ciudadanas por presuntas actividades ilícitas, sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado si existe alguna relación entre este señalamiento y el ataque armado.

Agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizarán las indagatorias correspondientes por este intento de homicidio en agravio de la mujer, para poder esclarecer las circunstancias y de ser posible dar con el paradero de los responsables.

Las autoridades hacen un llamado a la sociedad para mantener la calma y en caso de conocer información que pueda ayudar a resolver el caso, se dé a conocer a través de las instancias oficiales.

Con información de N+

MCS