Maestros de la escuela secundaria del ejido La Unión continúan con temor de regresar a sus actividades presenciales, luego de la agresión registrada contra docentes en dicho plantel educativo, situación que ha mantenido las clases a distancia mientras se busca garantizar las condiciones de seguridad para la comunidad escolar.

El profesor Ricardo Quintanar Ruiz, quien resultó herido durante el ataque registrado en el plantel el pasado 1 de octubre, y el profesor Gerardo Villarreal Pulido, de 49 años, maestro de español, quien sufrió múltiples heridas de arma blanca y golpes, forman parte de los docentes afectados por estos hechos. Actualmente, se busca asignarles otro plantel educativo para que puedan continuar con su labor.

A 49 días de la agresión, las actividades escolares continúan desarrollándose a distancia, sin que hasta el momento exista una fecha confirmada para el regreso a las aulas. Padres de familia informaron que, de manera tentativa, la reanudación de las clases presenciales podría darse hasta el próximo mes de enero.

Por su parte, el secretario general de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Arturo Díaz González, reconoció que algunos trabajadores todavía no se sienten seguros para regresar a clases, debido a lo ocurrido en la institución.

Asimismo, aseguró que el sindicato mantiene el acompañamiento a los docentes afectados y continúa pendiente de su situación, mientras se buscan alternativas para que puedan retomar sus actividades laborales en condiciones que les brinden mayor seguridad.