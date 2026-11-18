Un helicóptero sobrevoló la zona donde, durante las primeras horas del día, se llevó a cabo un operativo que derivó en un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina y civiles armados, con saldo de tres presuntos delincuentes abatidos. La movilización de las fuerzas federales generó incertidumbre entre los habitantes de la zona, quienes observaron el despliegue de las corporaciones de seguridad en los alrededores.

Vecinos de la zona relataron que el intercambio de disparos ocurrió mientras dormían y el sonido de las detonaciones los despertó y provocó momentos de incertidumbre, pues no sabían qué estaba sucediendo en el exterior de sus viviendas.

Momentos más tarde, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó la detención de César Daniel 'N', alias 'El Topo', señalado como uno de los líderes de la célula delictiva 'Los Deltas', durante un operativo federal realizado en Zapopan, Jalisco. En la movilización también fueron detenidas otras dos personas.

El hecho se registró en los límites de las colonias Jardines del Sol y Ciudad del Sol, donde elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal irrumpieron en dos viviendas ubicadas sobre la calle Chimalpopoca, entre Palenque y Kabah. Durante el operativo se produjo un enfrentamiento a balazos entre los agentes y civiles armados.

De acuerdo con el reporte compartido por García Harfuch, tres presuntos integrantes de 'Los Deltas' agredieron a los elementos federales y fueron abatidos durante el intercambio de disparos.

'El Topo' contaba con órdenes de aprehensión de la Fiscalía del Estado de Jalisco y es identificado como uno de los líderes de 'Los Deltas'.

Las autoridades lo señalan como presunto responsable del traslado de drogas y armamento para una organización criminal de Jalisco, además de relacionarlo con actividades de lavado de dinero, extorsión y secuestro.

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La captura fue resultado de una investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, iniciada en abril de 2026. Los trabajos de inteligencia permitieron ubicar tres domicilios en Zapopan que presuntamente eran utilizados como casas de seguridad por integrantes de esta célula delictiva.

Como antecedente, los días 25 y 26 de julio se realizaron cateos en las colonias Arboledas, Arcos de Guadalupe y Mirador del Sol, donde fueron detenidas seis personas y asegurados tres inmuebles, cinco vehículos, armas largas y cortas, chalecos balísticos, cartuchos y teléfonos celulares.