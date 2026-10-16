UANL Suspende Clases Presenciales por Lluvias del Frente Frío 2; Serán en Línea

Debido a las condiciones meteorológicas originadas por la entrada del frente frío número 2, que continuará originando lluvias durante el resto del día, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) informó cambios para los turnos vespertino y nocturno.

De acuerdo con el comunicado compartido por la UANL a través de sus cuentas oficiales, las clases presenciales de este viernes 16 de octubre se llevarán a cabo en línea para los turnos vespertino y nocturno del nivel medio superior y superior.

Desde la madrugada comenzaron a registrarse intensas precipitaciones en diferentes puntos del estado de Nuevo León, que ocasionaron al menos 21 inundaciones en calles y avenidas donde quedaron autos varados y arrastrados por la lluvia, así como diversas afectaciones y personas atrapadas en la corriente.

El pronóstico del tiempo indica que estas condiciones meteorológicas persistirán durante la tarde y noche de hoy. Las lluvias seguirán presentándose en distintos puntos del Área Metropolitana de Monterrey y el resto de Nuevo León, debido al frente frío número 2.

La UANL exhortó a la comunidad universitaria a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales de la institución para mantenerse informados de cualquier actualización y a no exponerse para evitar accidentes por las lluvias.

SHH