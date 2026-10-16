Educación

UANL Suspende Clases Presenciales por Lluvias del Frente Frío 2; Serán en Línea

Estudiantes del turno vespertino y nocturno continuarán con sus actividades académicas de manera virtual debido a las condiciones meteorológicas

UANLLas clases de la UANL serán a través de medios digitales. Foto: N+

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